Депутат Верховной рады Борислав Береза принял вызов российского сенатора Игоря Морозова на дуэль.
Ранее Морозов предложил Березе назначить место и время, где он "получит сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой". В качестве оружия сенатор выбрал пистолет "Удав".
В ответ украинский парламентарий заявил, что готов встретиться с Морозовым четвертого февраля, в 12.00 по местному времени возле центрального входа Верховной рады.
"А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", — написал Береза в фейсбуке.
Ранее разработчик нового российского пистолета "Удав" ЦНИИТОЧМАШ предложил Морозову подготовить его на полигоне и дать экспресс-курс по основам дуэльной этики.