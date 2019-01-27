Депутат Рады назначил место и время для дуэли с российским сенатором

Ранее Морозов предложил Березе назначить место и время, где он "получит сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой". В качестве оружия сенатор выбрал пистолет "Удав".

В ответ украинский парламентарий заявил, что готов встретиться с Морозовым четвертого февраля, в 12.00 по местному времени возле центрального входа Верховной рады.

"А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", — написал Береза в фейсбуке.