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Депутат Рады назначил место и время для дуэли с российским сенатором 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Борислав Береза принял вызов российского сенатора Игоря Морозова на дуэль.
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Ранее Морозов предложил Березе назначить место и время, где он "получит сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой". В качестве оружия сенатор выбрал пистолет "Удав".
В ответ украинский парламентарий заявил, что готов встретиться с Морозовым четвертого февраля, в 12.00 по местному времени возле центрального входа Верховной рады.
"А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", — написал Береза в фейсбуке.
Ранее разработчик нового российского пистолета "Удав" ЦНИИТОЧМАШ предложил Морозову подготовить его на полигоне и дать экспресс-курс по основам дуэльной этики.
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