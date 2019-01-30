Европа не сможет выжить без российского газа, подсчитали СМИ

Потребность Европы в природном газе постоянно растет, причем собственная добыча этого ресурса стремительно снижается, пишет немецкая газета Die Welt.

Издание отмечает, что европейские страны становятся все более зависимыми от импорта природного газа, поскольку крупнейшие европейские месторождения стремительно сокращают добычу этого ресурса.

В частности, газета приводит в пример месторождение в окрестностях Гронингена в Нидерландах, которое обеспечивает шестую часть от всей европейской добычи. Начиная с 2014 года, добыча там стремительно сокращается, а в 2017 году Нидерланды, будучи когда-то крупным экспортером газа, впервые стали его импортировать. Кроме того, к 2030 году это месторождение и вовсе закроется.

Die Welt добавляет, что помимо сокращения добычи, в Европе стремительно растет спрос на природный газ. Только в 2017 году этот показатель составлял 491 миллиард кубометров. Кроме того, дополнительный импульс спросу даст еще и анонсированный отказ от каменного угля в Германии, которая и так является крупнейшим потребителем газа в Европе. По прогнозам аналитиков, к 2025 году импорт газа в Европу вырастет до 409 миллиардов кубометров, что станет рекордом всех времен.

Издание отмечает, что на данный момент единственным возможным вариантом выхода из ситуации является российский газ. Российская компания "Газпром" уже и так обеспечивает 43 процента потребности ЕС в газе, но в скором времени будут построены "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", которые заметно повысят это показатель. Кроме того, российский газ заметно дешевле, чем у других поставщиком, в частности, у США.

Die Welt также подчеркивает, что хотя СПГ постепенно укрепляет свои позиции на мировой рынке газа, тем не менее его цена не может конкурировать с российской. При чем стоимость СПГ продолжает расти из-за постоянно повышающегося спроса в Азии.

Возможно, ситуация поменяется, если в Китае замедлится рост экономики, а США и Австралия значительно увеличат предложение СПГ на мировом рынке. Тогда цена на такой газ может снизиться, и он сможет конкурировать с российскими трубопроводами. Однако, как отмечает издание, приводя статистические данные, в Китае ежегодный рост потребления газа составляет 13 процентов, а к 2023 году этот показатель может удвоиться, а к 2040 году и вовсе утроиться.

Следовательно, в такой ситуации видится сомнительным вероятность в ближайшем будущем заместить российский газ на СПГ из США, поэтому зависимость Европы от поставок из России будет стремительно возрастать, подчеркивает Die Welt.