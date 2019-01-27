Военный атташе Венесуэлы в США разорвал отношения с Мадуро

Военный атташе посольства Венесуэлы США полковник Хосе Луис Сильва разорвал отношения с избранным президентом Николасом Мадуро и перешел на сторону оппозиции. Он призвал вооруженные силы страны поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, передает el Nuevo Herald.

«Мое послание всем военным, всем, кто носит оружие: пожалуйста, не нападайте на людей. Мы тоже люди, и хватит поддерживать правительство, которое предало самые основные принципы и продало их в интересах других стран», — заявил он.

Сильва, как и другие венесуэльские дипломаты в США, получил приказ от Мадуро вернуться на родину после того, как президент объявил о разрыве отношений с Вашингтоном. В свою очередь американские дипломаты покинули Каракас.

Мадуро обвинил США в попытке совершить государственный переворот и назвал Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, марионеткой.

Мадуро отказался покидать свой пост посте того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США, Аргентина, Канада, крупнейшие европейские страны и ряд латиноамериканских государств. Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция, поддерживают легитимность Мадуро.