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NYT узнала о контактах Трампа с россиянами до инаугурации 

Газета.Ru + ещё 1 7 минут назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп и его помощники более 100 раз контактировали с россиянами во время выборов 2016 года. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, помощники Трампа якобы контактировали с официальными и частными лицами из России до инаугурации американского лидера.
Как отмечается, Трамп контактировал с россиянами около шести раз до июля 2016 года.
При этом больше всего "контактов" было у экс-помощника президента США Роджера Стоуна.
Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на арест Стоуна.
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