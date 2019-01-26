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Лондон тоже готов признать Гуайдо 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Британское правительство признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой страны, если действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит о проведении новых выборов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.
По его мнению, Николас Мадуро не является законным лидером Венесуэлы, а Гуайдо — именно тот человек, который поведет Венесуэлу вперед. "Время нового старта для страдающего народа Венесуэлы", — добавил Хант.
Ранее с аналогичными заявлениями выступили власти Германии, Франции и Испании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила их заявления с хоровым пением: страны Европы не только выступают с идентичными заявлениями, но даже делают их в одно и то же время, отметила она.
Гуайдо уже признали временным президентом Венесуэлы страны Группы Лимы, за исключением Мексики, а также Албания, Грузия, США и Организация американских государств. Ряд стран Евросоюза выступили в поддержку парламента Венесуэлы и выразили надежду на проведение выборов для урегулирования кризиса.
Поддержку Мадуро выразили Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне, а генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к диалогу для разрешения венесуэльского кризиса.
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В мире , Европа , Николас Мадуро , Мария Захарова , Антониу Гутерреш , МИД , ЕС , ООН , Венесуэла
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