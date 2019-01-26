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С усыпальницы Роксоланы в Турции убрали надпись о российском происхождении 

РИА Новости + ещё 15 5 часов назад
Власти Турции по просьбе посольства Украины изменили надпись на табличке возле усыпальницы Рокcоланы. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.
"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание", — говорится в сообщении.
Роксолана (Хюррем Хасеки-султан) — наложница, а затем супруга султана Сулеймана, мать султана Селима II. Ее настоящее имя доподлинно неизвестно, в некоторых источниках ее называют Анастасией или Александрой Гавриловной Лисовской.
Некоторые историки считают, что она родилась в Рогатине (ныне Ивано-Франковская область), другие называют местом ее рождения Чемеровцы (ныне Хмельницкая область). В ряде источников о ней говорится как о "девушке с Руси".
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