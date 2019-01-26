Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании должности специального представителя по выстраиванию политики в отношении Венесуэлы. На новый пост назначен 71-летний Эллиот Абрамс.

. @SecPompeo announced today that Elliott Abrams will lead @StateDept efforts on #Venezuela to help the Venezuelan people fully restore democracy and prosperity to their country. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/iUFHnRhi8x— Department of State (@StateDept) 25 января 2019 г. По словам Помпео, американский дипломат — «достойный член команды, которая поможет народу Венесуэлы полностью восстановить демократию».

Глава Госдепа заявил, что Абрамс примет участие в заседании Совета Безопасности ООН , созванного Вашингтоном для обсуждения ситуации в Венесуэле, после чего посетит региональные государства.

В свою очередь, Абрамс заявил, что ему «очень приятно вернуться» в состав дипломатического корпуса страны спустя 30 лет.

«Этот кризис в Венесуэле глубокий, сложный и опасный. Мне не терпится приступить к работе над ним», — констатировал Абрамс.

Отметим, что он входил в состав администрации 40-го президента США Рональда Рейгана. В 1980-х годах Абрамс был помощником госсекретаря по правам человека и гуманитарным вопросам, а затем по делам Западного полушария, то есть Северной и Южной Америки.

На характер прежних дел дипломата указала представитель американской Партии зелёных и экс-кандидат в президенты США Джилл Стайн.

По её словам, Абрамс «поддерживал эскадроны смерти в Латинской Америке», которые ответственны за смерти тысяч людей, а также был причастен к попытке осуществления государственного переворота в Венесуэле в 2002 году (тогда президенту Уго Чавесу удалось в течение двух суток восстановить ситуацию в стране. — RT).

Кроме того, по словам Стайн, Абрамс солгал в конгрессе, чтобы скрыть дело «Иран-контрас» — политического скандала в 1980-х, в рамках которого в обход международных санкций американцы поставляли оружие Тегерану.

«По-прежнему считаете, что это имеет отношение к демократии и правам человека?» — написала политик в Twitter.

Trump's Venezuela point man Elliott Abrams:



-Backed death squads in Latin America that murdered 1000s for right-wing dictators

-Lied to Congress to cover up treasonous Iran-Contra affair

-Led 2002 US coup attempt in Venezuela



Still think this is about democracy & human rights?— Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) 26 января 2019 г.

Недовольство по поводу назначения Абрамса и в целом относительно позиции США по Венесуэле высказала также член палаты представителей от Демократической партии Ильхан Омар. По её мнению, Соединённые Штаты не должны выбирать лидеров для других государств «в интересах многонациональных корпораций».

«Зарубежные вмешательства США всегда плохо заканчиваются, как для нас, так и для людей, которых мы называем «освобождёнными», — подчеркнула она.

Заметим, что, по данным американских СМИ, Абрамс мог войти в аппарат действующей администрации Белого дома ещё в 2017 году, но тогда Дональд Трамп заблокировал его назначение на пост заместителя тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона из-за критических заявлений самого Абрамса в адрес Трампа.

В последнее время 71-летний дипломат находился в составе Совета по международным отношениям — частной организации, которая оказывает влияние на выстраивание внешнеполитического курса США.

Как отметил бывший член палаты представителей США Рон Пол , американское вмешательство в ситуацию в Венесуэле является не только «лицемерным, неразумным, опасным», но и обернётся для Вашингтона громадными затратами.

«Кто дал нам моральное право брать на себя роль судьи? Весьма иронично для нашего правительства говорить, что они хотят позаботиться о Венесуэле… организовав государственный переворот и угрожая им военной силой, потому что они недостаточно демократичны!» — сказал экс-конгрессмен в эфире RT.

При этом Пол подчеркнул, что является резким критиком социалистической модели в Венесуэле, но Соединённые Штаты не должны заниматься проведением «ненужных вторжений».

В этой связи следует напомнить о предновогоднем заявлении американского президента Дональда Трампа, пообещавшего избавить страну от роли «мирового жандарма».

«Америка не должна лезть в драку за каждую страну мира, зачастую не получая никакого возмещения. Если хотят, чтобы мы воевали, пусть тоже за это платят», — указывал глава Белого дома.

«Рассматривают Венесуэлу в качестве вассала»

В Москве также с тревогой восприняли сообщение о появлении в Госдепе должности спецпредставителя по Венесуэле.

«Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию «восстановили», в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла», — написала в Facebook официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Американская практика назначения в горячие точки своих «смотрящих», или спецпредставителей, должна найти осуждение в мировом сообществе, поскольку противоречит основным демократичным принципам и является элементом мирового бандитизма. США используют институт спецпредставителей как политический инструмент вмешательства во внутренние вопросы других государств, с последующих посягательством на их суверенитет», — подчеркнула она.

В свою очередь, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок добавил, что активная позиция Вашингтона по поддержке венесуэльской оппозиции обусловлена значительным ростом латиноамериканской диаспоры в США, поддержкой которой желательно заручиться в преддверии предвыборной кампании 2020 года.

«Если бы не было этого фактора, то у Соединённых Штатов гораздо меньше было бы интереса поддерживать венесуэльскую оппозицию. Гипотетически — представить смену власти в Венесуэле можно, но проблема возникает с дальнейшей оккупацией этой проблемной страны. При этом цель минимум — чтобы Венесуэла продолжала поставлять нефть в США», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Напомним, что 23 января председатель Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя «временным президентом» страны. О поддержке его действий практически сразу заявил глава Белого дома Дональд Трамп — аналогичную позицию позднее высказали множество стран — союзников США в Южной Америке и Европе.

Наряду с этим американский Минфин сообщил, что обеспечит осуществление дипломатических и экономических взаимодействий между Вашингтоном и Каракасом. В то же время, по данным СМИ, Банк Англии отказался выдать Мадуро $1,2 млрд в золотых слитках. Это часть резервов центробанка Венесуэлы за рубежом.

Между тем против вмешательства извне в дела Венесуэлы выступили Россия, Китай, Турция, Белоруссия и Сербия. Венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе пресс-конференции 25 января также указал, что стране не нужна «империалистическая интервенция США». Он также призвал Вашингтон отказаться от ошибочной политики в отношении Каракаса.

«Я готов продолжать поддерживать отношения с США, ведь США — это нечто намного большее, чем просто Дональд Трамп. Я думаю, все с этим согласны… Мы продолжим добывать нефть, мы намерены увеличить объёмы её добычи, и мы хотим продавать её в большем количестве Соединённым Штатам», — пояснил Мадуро.

Между тем в американских СМИ появились сообщения о том, что Гуаидо в декабре 2018 года совершил тайные поездки в США, Бразилию и Колумбию. По данным газеты The Wall Street Journal, поддержку оппозиционному лидеру Венесуэлы пообещал лично Майк Пенс

Как указывает издание, вице-президент США в телефонном разговоре заверил Гуаидо, что Вашингтон окажет содействие его плану по перехвату власти у Мадуро.