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Правительство США осталось недееспособным 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Reuters
Сенат США не смог принять два законопроекта, которые могли бы перезапустить работу правительства страны после месячной приостановки из-за споров вокруг федерального бюджета, сообщает Reuters.
Один из документов был разработан Республиканской партией, другой — Демократической. Первый предусматривал выделение необходимых средств на строительство стены на границе с Мексикой, второй подразумевал возобновление работы правительства безо всяких условий.
Оба законопроекта не набрали необходимого количества голосов. При этом лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер проводил личные переговоры с лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом, однако сенаторы так и не пришли к соглашению.
Работа правительства США была приостановлена 22 декабря после того, как республиканцы и демократы на голосовании в Конгрессе не смогли принять федеральный бюджет на 2019 год. Основные споры развернулись вокруг финансирования охраны государственной границы и строительства стены вдоль границы с Мексикой. Президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, настаивал на выделении дополнительных 5,7 миллиарда долларов, демократы выступили против.
Процедура приостановки работы правительства, называемая также шатдауном, продлится неопределенное количество времени. Она уже привела к отказу делегации США от поездки на Всемирный экономической форум в Давос. Ранее Трамп заявлял, что шатдаун может затянуться на месяцы и даже годы.
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В мире , Митч Макконнелл , Чак Шумер , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Сенат США , Reuters , Мексика , США
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