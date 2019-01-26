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США и талибы решили судьбу Афганистана 

Lenta.ru + ещё 4 12 минут назад
Фото: Massoud Hossaini / Associated Press
Члены исламского движения «Талибан» (запрещено в России) договорились с представителями США в Катаре по поводу соглашения о прекращении 17-летней войны в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из «Талибана» в субботу, 26 января.
Собеседники агентства заявили, что участникам встречи удалось достичь компромисса, и что после подписания мирного договора иностранные войска будут выведены из Афганистана в течение 18 месяцев. По их словам, талибы предоставили американцам гарантии того, что не позволят использовать Афганистан в качестве базы террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России) для атак на США и их союзников.
Переговоры с представителями официальных властей талибы готовы начать после объявления окончательного режима прекращения огня с обеих сторон. Среди других пунктов переговоров — обмен пленными и снятие запрета на путешествия с лидеров движения, а также возможное создание временного правительства страны.
Сообщается, что американский дипломат, посол в Афганистане и Ираке Залмай Халилзад направился в столицу Афганистана Кабул, чтобы передать итоги шестидневных переговоров президенту страны Ашрафу Гани.
Представители дипломатической миссии США официально не прокомментировали ситуацию. Неизвестно, приняла ли американская сторона все условия, поставленные на встрече.
В ноябре 2018 года делегация политического офиса «Талибана» в Дохе встретилась с представителями МИД России в Москве. Тогда талибы рассказали, что у них было несколько десятков закрытых встреч с американской стороной.
В июне «Талибан» впервые за 17 лет военного конфликта объявил о временном прекращении огня после аналогичного решения правительства Афганистана.
«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.
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В мире , Ашраф Ахмадзай , МИД , Талибан , Аль-Каида , НАТО , Афганистан , США
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