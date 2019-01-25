Сорос заявил, что холодная война США и Китаем может перерасти в «горячую»

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе , что "холодная война между США Китаем может привести к "горячей" войне, то есть к вооруженному конфликту. Об этом, как передает телеканап CNBC, Сорос заявил в четверг в своем выступлении на ВЭФ в Давосе, главной темой которого, по его собственным словам, была критика в адрес Китая, который он назвал "врагом открытого общества". "Реальность заключается в том, что мы [США и Китай] находимся в состоянии холодной войны, которая угрожает перейти в "горячую", — заявил Сорос, рассуждая об отношениях Вашингтона и Пекина. — "Эффективную политику в отношении Китая нельзя свести к одному лозунгу, — считает миллиардер. — Она должна быть более сложной, детальной и практичной, она также должна включать американский ответ на инициативу "Один пояс — один путь (китайская программа международного сотрудничества, предусматривающая многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру стран-партнеров — прим. ТАСС). Сорос, который является крупным финансовым донором Демократической партии США и критиком американского президента-республиканца Дональда Трампа , раскритиковал американского лидера за его политику в отношении Пекина, которую он считает недостаточно жесткой несмотря на давление США на КНР в вопросе торговли. "К сожалению, президент Трамп, как представляется, идет другим курсом: делать уступки Китаю и заявлять о победе, возобновив в то же время атаку на союзников США, — добавил Сорос. — Это будет подрывать достижение цели американской политики, заключающейся в том, чтобы ограничить злоупотребления и произвол Китая". Джордж Сорос также заявил о об опасности того, что Китай может использовать свои достижения в разработке искусственного интеллекта для создания системы контроля за гражданами страны со стороны властей, сообщает агентство Bloomberg . "Инструменты контроля, создаваемые искусственны интеллектом, дают тоталитарным режимам изначальное преимущество над открытыми обществами", — заявил американский миллиардер. "Китай — не единственный авторитарный режим в мире, но, безусловно, самый богатый, самый сильный и обладающий наиболее передовыми разработками в области компьютерного самообучения и искусственного интеллекта", — добавил американский финансист. В числе стран, правительства которых он считает врагами открытого общества и демократии, Сорос, помимо Китая, назвал также Россию.