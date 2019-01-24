«Документ политический»: как ПАСЕ спасает украинских моряков

ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе, однако слова «военнопленные» применительно к украинским морякам, задержанным в России по обвинению в нарушении государственной границы, в тексте документа не встречается. ПАСЕ призвал Киев и Москву воздержаться от обострения ситуации.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Керченскому проливу. При этом украинская делегация настаивала, чтобы задержанные в России моряки ВМСУ рассматривались документом как военнопленные, однако этого слова в финальном тексте так и не появилось.

«Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь, в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций», — цитирует РИА «Новости» резолюцию.

Вместе с тем Киев данную формулировку расценивает как победу. Член украинской делегации в ПАСЕ, заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко написал в фейсбуке, что «женевская конвенция говорит именно о военнопленных, так что юридически это дает такой же результат».

Так или иначе, текст резолюции поддержали 103 депутата, три проголосовали «против» и еще 16 участников заседания воздержались. Резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер, а потому необязательны к исполнению.

Во время обсуждения документа участники заседания пытались прервать выступление сербского парламентария Воислава Шешеля , который назвал Крым российской территорией.

«Соответственно, с 2014 года Крым является неотъемлемой частью России. Референдум в Крыму был праздником демократии, о чем Европа может только мечтать», — заявил он, после чего в зале раздались неодобрительные выкрики в адрес депутата.

Чтобы угомонить участников заседания, главе ПАСЕ Лилиан Мори Паскье пришлось обратиться к депутатам, что «господин Шешель имеет право высказаться».

Сербский парламентарий продолжил тем, что напомнил, что на последних выборах в Европарламент в 2014 году явка составила 40% — «в два раза меньше», чем на референдуме в Крыму в том же году.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации по итогам референдума весной 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев и страны Евросоюза итогов плебисцита не признали и продолжают считать Крым украинской территорией. Москва же неоднократно заявляла, что вопрос территориальной принадлежности полуострова для России закрыт.

Во время заседания ПАСЕ 24 января докладчик по инциденту в Азовском море Андреас Ник, тем не менее, сообщил, что подготовленная резолюция призывает Москву и Киев воздержаться от действий, которые могут привести к обострению ситуации.

«В задачи Ассамблеи не входит сейчас оценивать инцидент 25 ноября 2018 года, его юридический статус, однако мы видим, что страны-члены Совета Европы практически ни о чем не могут договориться. Именно поэтому был подготовлен проект резолюции.

Резолюция, в основном, политическая, и она отражает принципиальную позицию нашей Ассамблеи», — сказал Ник во время дискуссии по проекту документа.

25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В госпогрануправлении ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Все члены экипажей в настоящее время находятся в России под арестом за нарушение границы РФ.

Москва настаивает, что украинские моряки не могут считаться военнопленными, поскольку они обвиняются в уголовном преступлении, а между Россией и Украиной нет военного конфликта. Киев, несмотря на все попытки доказать присутствие российских военнослужащих в зоне конфликта в Донбассе, сделать этого так и не смог.