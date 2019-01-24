Помпео заявил, что о поддержке Мадуро говорят авторитарные режимы

"Наша поддержка надежд и мечтаний Венесуэлы входит в резкий контраст с авторитарными режимами по всему миру, которые выстроились, чтобы поддержать бывшего президента Мадуро", — сказал он на заседании постоянного совета Организации американских государств в Вашингтоне.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который после очередных президентских выборов вступил в должность главы государства 10 января. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия и ряд других стран.