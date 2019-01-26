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В Париже разогнали манифестантов «желтых жилетов» 

РИА Новости + ещё 46 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция разогнала манифестантов из движения "желтых жилетов", собравшихся на площади Республики в Париже, сообщает телеканал BFMTV.
Протестующие готовились провести на площади акцию "желтая ночь". Сообщается, что правоохранители применили против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее таким же образом была "зачищена" площадь Бастилии.
Изгнанные с площади "желтые жилеты" недовольны действиями властей, они отмечают, что по согласованию с префектурой имели право проводить акцию до 22.00 (00.00 мск). Власти заявляют, что площадь была эвакуирована из-за опасения ночных столкновений.
Во Франции одиннадцатую по счету субботу проводятся акции протеста "желтых жилетов", зачастую сопровождающиеся беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.
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