В районе посольства РФ в Сирии произошел взрыв

В четверг, 24 января, неподалеку от посольства России Дамаске произошел взрыв. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, речь идет о теракте. Он произошел в районе Адави, где на улице Омара Бен Аль-Хаттаба расположено российское диппредставительство.

SANA уточняет, что самодельное взрывное устройство было заложено в машине, припаркованной на улице. В результате взрыва никто не пострадал, бомба причинила только материальный ущерб.

В ноябре 2017-го посольство РФ в Дамаске несколько раз подвергалось минометным обстрелам. Один снаряд попал во внешнее ограждение посольства, примыкающее к жилому комплексу. Никто из сотрудников не пострадал, взрывом мины повредило стену здания, линию электропередач и систему водоснабжения.

До этого посольство обстреливали в 2015-м. В том же году рядом со зданием произошел взрыв, жертвой которого стал охранник посольства.