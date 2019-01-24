Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе посольства РФ в Сирии произошел взрыв 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
В четверг, 24 января, неподалеку от посольства России в Дамаске произошел взрыв. Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, речь идет о теракте. Он произошел в районе Адави, где на улице Омара Бен Аль-Хаттаба расположено российское диппредставительство.
SANA уточняет, что самодельное взрывное устройство было заложено в машине, припаркованной на улице. В результате взрыва никто не пострадал, бомба причинила только материальный ущерб.
В ноябре 2017-го посольство РФ в Дамаске несколько раз подвергалось минометным обстрелам. Один снаряд попал во внешнее ограждение посольства, примыкающее к жилому комплексу. Никто из сотрудников не пострадал, взрывом мины повредило стену здания, линию электропередач и систему водоснабжения.
До этого посольство обстреливали в 2015-м. В том же году рядом со зданием произошел взрыв, жертвой которого стал охранник посольства.
В мире , Происшествия , ИА SANA , Дамаск , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель пошла против Трампа59
Украина стремительно «опустынивается»158
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову283
Захарова ответила на предложение Чубайса18
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми17
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
03:27
Москву засыпет снегом
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение