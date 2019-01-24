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Политолог: Украина стремительно «опустынивается» 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на странице в Facebook назвал безвизовый режим с Евросоюзом "инструментом уничтожения Украины". По его словам, это приводит к тому, что жители страны массово эмигрируют.
Саакашвили отметил, что за счет безвизового режима с Украиной Польша решила свою демографическую проблему. "Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо", — подчеркнул он.
С июня 2017 года украинские граждане с биометрическими паспортами могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.
В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала заявление Саакашвили.
"Это тот случай, когда с Саакашвили, несмотря на все объективные претензии к нему, нельзя не согласиться. Действительно, Украина стремительно опустынивается. Люди, живущие в Сумах, мне рассказывали, что там практически остались одни пенсионеры и дети, а все трудоспособное население выехало либо в Россию, либо в Польшу. То же самое мне рассказывали по поводу Одессы: раньше там невозможно было снять квартиру, а сейчас дома стоят полупустые. Да, приходится констатировать, что людей на Украине остается все меньше. Существует информация, что от 45 миллионов человек осталось не больше 30 миллионов, а если смотреть правде в глаза, то 25 миллионов человек. И это не оправдывается потерей Крыма и ситуацией с Донбассом. Ситуация, когда смертность значительно превышает рождаемость, приводит к тому, что страна остается без населения", — сказала Наталья Макеева.
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В мире , Наталья Макеева , Михаил Саакашвили , ЕС , ИА Sputnik , РИА ФАН , Грузия , Польша
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