Политолог: Украина стремительно «опустынивается»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на странице в Facebook назвал безвизовый режим с Евросоюзом "инструментом уничтожения Украины ". По его словам, это приводит к тому, что жители страны массово эмигрируют.

Саакашвили отметил, что за счет безвизового режима с Украиной Польша решила свою демографическую проблему. "Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо", — подчеркнул он.

С июня 2017 года украинские граждане с биометрическими паспортами могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.