«Венесуэла — это я». Американцы учат мир демократии

Президент Венесуэлы решил расторгнуть дипломатические отношения с США . А в Вашингтоне ответили, что мнение Николаса Мадуро их совершенно не интересует, ничего расторгать они не будут, и посольство будет работать в обычном режиме. Но поддерживать контакты посольские работники теперь будут с совсем другими людьми.

Как только венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо сказал, что теперь он в этой стране президент, его сразу же признали США и Канада . Позже присоединилась часть латиноамериканских стран и Грузия

Так делается политика: нужно устроить митинг, сказать "я президент", и это уже будут считать демократическим обрядом, и все "прогрессивные страны" сразу начнут слать официальные поздравления. На Украине было немного сложнее и дольше, но принцип тот же.

Так и выборы скоро будут не нужны. Зачем, если достаточно просто собрать людей в соцсетях, уговорить их выйти на улицу и затем назвать себя правителем. Отличная схема.

Правда, судя по скорости реакции США, этот план доступен далеко не каждому гражданину, а только такому, который нужен западному миру. Тому, кто сможет убедить, что в состоянии полностью подчинить свою страну Вашингтону.

В том, что главная роль в этом спектакле принадлежит американцам, нет сомнений. Ведь когда массовые митинги случались в самих США, ни Канада, ни Грузия почему-то не спешили выступить против Трампа в пользу, скажем, Клинтон. Ведь такие вещи они могут только повторять за Вашингтоном. А когда в самом Вашингтоне два эксцентрика начинают обвинять друг друга во всех смертных грехах, "прогрессивному человечеству" остается только сидеть с отсутствующим видом. Потому как не его уровень компетенции.

Все было бы гораздо проще, если бы все было по-честному: какого президента выбрали в стране, с тем и надо сотрудничать. Тогда бы и на Асада не нападали, и Януковичу не пришлось бы бежать, да и вообще в мире было бы поспокойнее. Но американцы не ищут простых путей и предпочитают вмешиваться в политическую жизнь других стран, не считая это чем-то противозаконным и аморальным.