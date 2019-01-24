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Bild: Меркель пошла против Трампа в Давосе 

Газета.Ru + ещё 1 59 минут назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе c "пламенной речью" и призывом в защиту системы многосторонних отношений, пишет немецкое издание Bild.
Тем самым Меркель нанесла невидимый удар по президенту США Дональду Трампу, который отменил поездку в Давос из-за продолжающейся приостановки работы федерального правительства в стране.
Немецкий канцлер говорила о возможности урегулировать международные кризисы лишь с помощью совместных усилий. Без упоминания Трампа она завуалированно выступила против президента США, который не раз подрывал устои международного сообщества и повторял свой лозунг "Америка прежде всего", говорится в материале.
По словам Меркель, в настоящее время многосторонняя система отношений испытывает ряд проблем. Однако нельзя допустить разрушения самой системы многостороннего порядка, признала канцлер Германии.
Ранее перед поездкой на ВЭФ Меркель обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном идею создания общей европейской армии.
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Комментарии42
В мире , Видео , Европа , США , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Bild , Германия , Давос
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