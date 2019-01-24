В Шотландии арестован бывший первый министр страны Алекс Салмонд, сообщает РИА Новости. В полиции подтвердили, арест 64-летнего политика, однако не уточнили, в чем его обвиняют. Сегодня он должен предстать перед судом в Эдинбурге.
По данным СМИ, арест Салмонда может быть связан с обвинениями, которые в январе прошлого года выдвинули два сотрудника администрации. Они заявили, что в 2013 году подверглись сексуальным домогательствам со стороны экс-министра.
Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны. С ноября 2017 года он вел «Шоу Алекса Салмонда» на телеканале RT.