Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд 

BFM.RU + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
В Шотландии арестован бывший первый министр страны Алекс Салмонд, сообщает РИА Новости. В полиции подтвердили, арест 64-летнего политика, однако не уточнили, в чем его обвиняют. Сегодня он должен предстать перед судом в Эдинбурге.
По данным СМИ, арест Салмонда может быть связан с обвинениями, которые в январе прошлого года выдвинули два сотрудника администрации. Они заявили, что в 2013 году подверглись сексуальным домогательствам со стороны экс-министра.
Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны. С ноября 2017 года он вел «Шоу Алекса Салмонда» на телеканале RT.
BFM.RU: последние новости
Мадуро разрывает дипломатические отношения с США Вооруженные силы Венесуэлы не признают Хуана Гуайдо временным президентом страны Россия согласилась пустить немецких и французских наблюдателей в Керченский пролив
В мире , Криминал , РИА Новости , Russia Today , Шотландия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель пошла против Трампа105
Украина стремительно «опустынивается»
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову159
Суд решил судьбу Януковича168
Турция бросила Россию на полпути165
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
03:27
Москву засыпет снегом
Погода Новости Москвы
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение