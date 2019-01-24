В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд

Шотландии арестован бывший первый министр страны Алекс Салмонд, сообщает РИА Новости . В полиции подтвердили, арест 64-летнего политика, однако не уточнили, в чем его обвиняют. Сегодня он должен предстать перед судом в Эдинбурге.

По данным СМИ, арест Салмонда может быть связан с обвинениями, которые в январе прошлого года выдвинули два сотрудника администрации. Они заявили, что в 2013 году подверглись сексуальным домогательствам со стороны экс-министра.