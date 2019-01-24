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Сирия осудила вмешательство США в дела Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Сирийские власти осудили вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы и назвали действия Вашингтона грубым нарушением международного права, говорится в заявлении МИД САР.
"МИД Сирии жестко осуждает неприкрытое вмешательство американской администрации во внутренние дела Венесуэлы, являющееся грубым нарушением международного права и открытой агрессией против венесуэльского суверенитета", — заявил источник в МИД Сирии.
Ведомство подчеркивает, что разрушительная политика США и их пренебрежение международным правом является основной причиной напряженности в мире.
Дамаск выразил солидарность с народом и руководством Венесуэлы и выразил уверенность, что страна преодолеет "американский заговор".
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В мире , МИД , Венесуэла , Сирия , США
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