Сирия осудила вмешательство США в дела Венесуэлы

Сирийские власти осудили вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы и назвали действия Вашингтона грубым нарушением международного права, говорится в заявлении МИД САР.

"МИД Сирии жестко осуждает неприкрытое вмешательство американской администрации во внутренние дела Венесуэлы, являющееся грубым нарушением международного права и открытой агрессией против венесуэльского суверенитета", — заявил источник в МИД Сирии.

Ведомство подчеркивает, что разрушительная политика США и их пренебрежение международным правом является основной причиной напряженности в мире.

Дамаск выразил солидарность с народом и руководством Венесуэлы и выразил уверенность, что страна преодолеет "американский заговор".