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Банк Англии отказался возвращать венесуэльское золото 

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Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом стало известно Bloomberg.
На решение банка Англии повлияла позиция США. В частности, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призывали британскую сторону помочь «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов».
В то же время власти США пытаются передать зарубежные активы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом. По мнению Вашингтона, это позволит политику эффективнее контролировать правительство.
Хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле восьми миллиардов долларов в иностранных резервах. Отмечается, что места хранения других активов установить практически невозможно. Известно, что часть активов может находиться в Турции, и США намерены убедить Анкару перестать быть каналом для поставок золота.
23 января Гуайдо на фоне массовых протестных акций призвал избранного главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Его легитимность поддержали Россия, Белоруссия и Турция.
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Комментарии28
В мире , Видео , Николас Мадуро , Джон Болтон , Bloomberg , Венесуэла , США
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