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Новым королем Малайзии избран султан Абдулла 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Reuters
Cултан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах, наследственный правитель малайзийского штата Паханг, стал новым королем Малайзии. Официальная церемония его восхождения на трон намечена на 31 января.
Монарх в возрасте 59 лет будет занимать престол в течение ближайших пяти лет, передает издание South China Morning Post. Наследственные султаны избрали нового короля сегодня в Куала-Лумпуре. Назначение подтвердил хранитель королевских печатей страны.
Напомним, что предыдущий малайзийский монарх Мухаммад V руководил государством всего два года. В январе 2019 года он сложил с себя полномочия. Официальной причиной стала срочная необходимость его постоянного присутствия в родном штате.
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