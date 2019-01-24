Порошенко шокировал Израиль пиджаком в ширинке

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз «взорвал» социальные сети своим нелепым видом. На этот раз он отличился в ходе визита в Израиль . Складки костюма на фигуре глава киевского режима выглядели так, будто пиджак заправлен через ширинку в трусы. Фото было сделано на встрече в Иерусалиме со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном

Причём, как отмечает «Свободная пресса», неудачное изображение опубликовала пресс-служба Порошенко на официальном плане. Этот факт высмеяла украинский блогер и общественный деятель Татьяна Монтян.

«Зачем он заправил пиджак в труселя?! Хотя это не главный вопрос. Главное — это каким образом эта фоточка попала на сайт», — написала она в своем Telegram-канале.

В итоге смешной снимок с сайта президента Украины удалили, однако он остался на многочисленных скринах.

Порошенко до этого уже неоднократно шокировал мировую общественность своим странным видом. Мятый костюм уже давно никого не удивляет, а как-то во время преклонения колен у монумента в память жертвам Волынской резни Порошенко показал дырявые носки.