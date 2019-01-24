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Опрос: 6 из 10 американцев винят в шатдауне Трампа 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Reuters
Более половины жителей Соединенных Штатов считают виновным в бюджетном кризисе президента страны Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса AP-NORC, которые приводит Associated Press.
Сообщается, что 60% американцев считают, что Трамп несет ответственность за приостановку работы ряда федеральных ведомств. Примерно по трети опрошенных возлагают вину на конгрессменов-демократов (31%) и республиканцев (36%).
Как отмечается, из-за шатдауна рейтинг одобрения Трампа американцами опустился до минимума за более чем годовой период. По данным опроса, 34% опрошенных одобряют деятельность Трампа на посту президента, причем месяц назад так отвечали 42% американцев.
Опрос AP-NORC проводился с 16 по 20 января среди 1,062 взрослых жителей США.
Ранее сообщалось, что Трамп перенес заблокированное обращение к конгрессу США из-за шатдауна.
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В мире , Дональд Трамп , Associated Press , США
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