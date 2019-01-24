Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: АР
Грузия признала спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом этой страны, сообщил министр иностранных дел Давид Залкалиани.
"Следуя заявлению о непризнании итогов состоявшихся в Венесуэле президентских выборов, Грузия признает Хуана Гуаидо временным президентом. Грузия приветствует заявления наших партнеров и поддерживает народ Венесуэлы в борьбе за демократию и свободу", — написал Залкалиани в Twitter.
Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
В мире , Николас Мадуро , Венесуэла , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карьера Рогозина повисла на волоске224
Назван инструмент для уничтожения Украины153
«Очередная американская гегемония»797
Войска ЦВО подняли по тревоге в 15 регионах РФ
Задержан мэр Нефтеюганска3
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
00:39
Хлопок произошел в жилом доме в Москве
Происшествия
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
02:39
«Майдан» в Венесуэле: слышны взрывы
В мире
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение