Грузия признала спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом этой страны, сообщил министр иностранных дел Давид Залкалиани.
"Следуя заявлению о непризнании итогов состоявшихся в Венесуэле президентских выборов, Грузия признает Хуана Гуаидо временным президентом. Грузия приветствует заявления наших партнеров и поддерживает народ Венесуэлы в борьбе за демократию и свободу", — написал Залкалиани в Twitter.
Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".