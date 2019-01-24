В Каракасе идут ожесточенные столкновения

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В одном из районов Каракаса идут ожесточенные столкновения 

РИА Новости 54 минуты назад
Ожесточенные столкновения, сопровождаемые мощными взрывами, идут в одном из районов столицы Венесуэлы, сообщает телеканал TVV в Twitter.
"Сильные взрывы и столкновения на мосту… в районе Петаре (в Каракасе — ред.)", — говорится в сообщении телеканала. Некоторые СМИ сообщают, что речь идет о взрывах гранат и бомб со слезоточивым газом.
По данным различных СМИ, столкновения идут между силовиками и протестующими.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
В среду в Венесуэле проходили антиправительственные марши, а также манифестации сторонников президента Николаса Мадуро. В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек, заявляет сайт La Prensa de Lara. Общее число задержанных в Венесуэле за участие в протестах, по данным правозащитной организации Foro Penal, с 21 января составило 218 человек.
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В мире , Видео , Николас Мадуро , Венесуэла
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