«Майдан» в Венесуэле: слышны взрывы

В одном из районов Каракаса идут ожесточенные столкновения

Ожесточенные столкновения, сопровождаемые мощными взрывами, идут в одном из районов столицы Венесуэлы , сообщает телеканал TVV в Twitter.

"Сильные взрывы и столкновения на мосту… в районе Петаре (в Каракасе — ред.)", — говорится в сообщении телеканала. Некоторые СМИ сообщают, что речь идет о взрывах гранат и бомб со слезоточивым газом.

По данным различных СМИ, столкновения идут между силовиками и протестующими.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро , которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

В среду в Венесуэле проходили антиправительственные марши, а также манифестации сторонников президента Николаса Мадуро. В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек, заявляет сайт La Prensa de Lara. Общее число задержанных в Венесуэле за участие в протестах, по данным правозащитной организации Foro Penal, с 21 января составило 218 человек.