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Эрдоган передал президенту Венесуэлы Мадуро слова поддержки 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро на фоне признания Вашингтоном спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
"Наш президент позвонил главе Венесуэлы Мадуро, выразил ему поддержку со стороны Турции и сказал: "Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!" Турция под руководством своего лидера будет отстаивать свою принципиальную позицию против попыток переворотов", — написал Калын в Twitter.
Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
В среду в Венесуэле проходили антиправительственные марши, а также манифестации сторонников Мадуро. В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек, заявляет сайт La Prensa de Lara. Общее число задержанных в Венесуэле за участие в протестах, по данным правозащитной организации Foro Penal, составило 218 человек.
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В мире , Ближний Восток , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , Турция
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