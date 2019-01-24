Эрдоган передал президенту Венесуэлы Мадуро слова поддержки

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро на фоне признания Вашингтоном спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Наш президент позвонил главе Венесуэлы Мадуро, выразил ему поддержку со стороны Турции и сказал: "Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!" Турция под руководством своего лидера будет отстаивать свою принципиальную позицию против попыток переворотов", — написал Калын в Twitter.

Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

В среду в Венесуэле проходили антиправительственные марши, а также манифестации сторонников Мадуро. В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек, заявляет сайт La Prensa de Lara. Общее число задержанных в Венесуэле за участие в протестах, по данным правозащитной организации Foro Penal, составило 218 человек.