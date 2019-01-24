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Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами 

Lenta.ru 20 минут назад
Многие украинцы оказались не в состоянии оплачивать коммунальные услуги после введения новых тарифов. В Киеве некоторые семьи вынуждены согреваться с помощью кирпичей, заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. Его речь опубликована на YouTube-канале GolosTV UA.
«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», — рассказал он о сцене, которую наблюдал в украинской столице.
По словам Сергиенко, в ноябре за услуги ЖКХ не заплатили более половины жителей страны. «Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятия обанкротятся и тогда — коллапс. У кого деньги есть — будут устанавливать колонки, газовые или электрические, у кого нет — будут при помощи газовой плиты [обогреваться]», — отметил эксперт.
С 1 января плата за отопление на Украине повысилась в среднем на 17,1 процента из-за роста цен на газ, передает РИА Новости. С 1 ноября стоимость топлива выросла на 23,5 процента — до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров (305 долларов). Такое требование выдвинул Международный валютный фонд, чтобы предоставить стране очередной кредит.
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В мире , Видео , Александр Сергиенко , Международный валютный фонд , РИА Новости
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