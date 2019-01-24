Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами

Многие украинцы оказались не в состоянии оплачивать коммунальные услуги после введения новых тарифов. В Киеве некоторые семьи вынуждены согреваться с помощью кирпичей, заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко . Его речь опубликована на YouTube-канале GolosTV UA.

«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», — рассказал он о сцене, которую наблюдал в украинской столице.

По словам Сергиенко, в ноябре за услуги ЖКХ не заплатили более половины жителей страны. «Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятия обанкротятся и тогда — коллапс. У кого деньги есть — будут устанавливать колонки, газовые или электрические, у кого нет — будут при помощи газовой плиты [обогреваться]», — отметил эксперт.