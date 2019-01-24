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Американские чиновники массово отказываются ходить на работу 

Вести.Ru 38 минут назад
Американские госслужащие, не получающие зарплату во время приостановки работы федерального правительства, массово отказываются являться на свое рабочее место, хотя обязаны это делать.
Как сообщает газета "Вашингтон пост", для этого они пользуются соответствующими положениями коллективного трудового договора или берут больничный.
Неявка на работу наблюдается в Службе внутренних доходов, которая занимается сбором налогов и оформлением налоговых вычетов, среди сотрудников Управления транспортной безопасности, Министерства сельского хозяйства и даже работников тюрем (охранники в некоторых тюрьмах вынуждены работать по 16 часов в сутки, а к патрулированию территории начинают привлекать секретарей и уборщиков).
Профсоюзы предупреждают, что количество таких пропусков работы будет только увеличиваться, если бюджетный кризис не прекратится, и называют это скоординированным протестом.
Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря ввиду отсутствия бюджетных средств. Дело в том, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент Дональд Трамп хочет включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой, сообщает ТАСС.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Конгресс США , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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