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Украина задумала выйти из СНГ за два месяца 

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Президент Украины Петр Порошенко может начать официальную процедуру выхода страны из Содружества независимых государств (СНГ) до конца марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в политических кругах.
Собеседники издания отмечают, что цель этого шага — повышение рейтинга Порошенко перед выборами, которые пройдут 31 марта. Президент рассчитывает использовать это в предвыборной борьбе, поскольку произошедшее ранее обострение отношений с Россией — конфликт в Керченском проливе и расторжение договора о дружбе — положительно сказалось на его популярности.
Другой источник подчеркивает, что фактически Украина уже не является членом СНГ, поскольку расторгла ряд договоров и не платит взносы. По его словам, решение об окончательном выходе из содружества носит «церемониально-демонстративный и политический характер».
Весной 2018 года Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Он распорядился оставить только те соглашения, которые соответствуют национальным интересам страны.
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В мире , Видео , Петр Порошенко
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