Мадуро призвал армию к верности, единству и подчинению

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к подчинению и единству.

"Я прошу боливарианские вооруженные силы, военных нашей родины к максимальной верности, максимальному единству, максимальной дисциплине. В этот раз мы опять победим. Эту борьбу мы выиграем", — заявил Мадуро, выступая на митинге.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, дипломаты должны уехать из страны в течение 72 часов.