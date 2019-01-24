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Мадуро призвал армию к верности, единству и подчинению 

Р-Спорт 45 минут назад
Фото: © LUIS ROBAYO
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к подчинению и единству.
"Я прошу боливарианские вооруженные силы, военных нашей родины к максимальной верности, максимальному единству, максимальной дисциплине. В этот раз мы опять победим. Эту борьбу мы выиграем", — заявил Мадуро, выступая на митинге.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.
В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, дипломаты должны уехать из страны в течение 72 часов.
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