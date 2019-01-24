Саакашвили назвал безвиз с ЕС инструментом для уничтожения Украины

"Безвиз — это, конечно, для людей положительно, но в условиях того, что они (власти — ред.) сделали, — это прямой инструмент для уничтожения Украины, потому что люди массово уезжают", — сказал Саакашвили в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что "Польша полностью решила для себя демографическую проблему и очень быстро развивается за счет Украины и Грузии… Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо", — подчеркнул экс-президент Грузии.

С июня 2017 года украинские граждане с биометрическими паспортами могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.