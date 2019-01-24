Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что безвизовый режим между Украиной и ЕС — это инструмент уничтожения Украины, отметив, что это приводит к тому, что украинцы массово эмигрируют.
"Безвиз — это, конечно, для людей положительно, но в условиях того, что они (власти — ред.) сделали, — это прямой инструмент для уничтожения Украины, потому что люди массово уезжают", — сказал Саакашвили в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что "Польша полностью решила для себя демографическую проблему и очень быстро развивается за счет Украины и Грузии… Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо", — подчеркнул экс-президент Грузии.
С июня 2017 года украинские граждане с биометрическими паспортами могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что украинцы 20 миллионов раз пересекли границу Евросоюза за год действия безвизового режима.