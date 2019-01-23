Манифестантов в Венесуэле разгоняют резиновыми пулями

#BREAKING Security forces reportedly shooting at protestors in the Venezuelan city of Barinas#Venezuela #23ene 23 de enero pic.twitter.com/pbnVp4jQ8l— Treasure News (@news_treasure) 23 января 2019 г. Национальная гвардия Венесуэлы применяет водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ против участников массовых беспорядков. Десятки протестующих пострадали, также СМИ сообщают о погибших. Их число уточняется.

Так полицейские отреагировали на противоправные действия протестующих, которые стали забрасывать силы правопорядка камнями и пытаться соорудить баррикады на улицах венесуэльской столицы.

Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Каракасе начались в среду, 23 января. Участие в них принимают тысячи людей.

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру признали уже шесть стран: США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия и Бразилия, сообщал News.ru/