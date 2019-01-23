Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Манифестантов в Венесуэле разгоняют резиновыми пулями 

News.ru + ещё 10 41 минуту назад
Фото: Rayner Pena/dpa/Global Look Press
Национальная гвардия Венесуэлы применяет водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ против участников массовых беспорядков. Десятки протестующих пострадали, также СМИ сообщают о погибших. Их число уточняется.
Так полицейские отреагировали на противоправные действия протестующих, которые стали забрасывать силы правопорядка камнями и пытаться соорудить баррикады на улицах венесуэльской столицы.
Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Каракасе начались в среду, 23 января. Участие в них принимают тысячи людей.
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру признали уже шесть стран: США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия и Бразилия, сообщал News.ru/
News.ru: последние новости
Суд Венесуэлы признал парламент неполномочным Мадуро дал дипломатам США 72 часа на выезд из Венесуэлы Эпидемия кори может быть объявлена на Украине
Комментарии
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле103
Чубайс предложил Захаровой новую неожиданную работу316
Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США4
Путин высказался о выводе войск США из Сирии101
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление27
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
01:38
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение