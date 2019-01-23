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Эрдоган назвал главные цели Турции в Сирии 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что главной целью Анкары в Сирии является ее очистка от ИГ* и YPG (Сил самообороны сирийских курдов).
Турецкий лидер прибыл в среду в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
"Наша главная цель — очистить Сирию от ИГ* и YPG. Это наш долг. Я это передал российской стороне. Мы знаем, кто провоцирует их. Наша общая борьба против террористических организаций будет продолжена, мы усилим нашу координацию", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в Москве.
Он отметил, что обсудил с Путиным возвращение из Турции сирийских беженцев. "Их у нас около 4 миллионов, после наших операций в Сирии более 300 тысяч вернулись домой", — добавил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Владимир Путин , Анкара , Москва , Сирия , Турция
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