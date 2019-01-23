«Не уважают слабость»: ФРГ призвала Москву играть по правилам

Россия не уважает слабость, в связи с этим Евросоюзу необходимо выработать стойкую позицию по отношению к Москве , заявили в Министерстве обороны ФРГ . Там также отметили, что Германии следует убедить Россию больше «играть по правилам», то есть соблюдать существующий мировой порядок.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия не уважает слабость и Евросоюз должен выработать стойкую позицию по отношению к Москве. Такое заявление она сделала, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе . По ее словам, западным соседям России необходимо быть сильными и проявлять выдержку.

«Россия не уважает слабость… С другой стороны, Россия — это наш сосед, она будет нашим соседом, остается им, и нам нужно с этим работать. Поэтому нужно быть сильным, нужно показывать выдержку в том, что касается ценностей, иначе Россия никогда не будет уважать вас», — отметила она.

Министр обороны подчеркнула, что в интересах Германии убедить Россию в большей степени «играть по правилам» и в этом смысле вернуться к прошлому, от которого она тоже может получить выгоду.

«Хочу выразиться ясно: играть по правилам — это означает порядок, основанный на правилах, ничего иного. Уважать суверенитет других стран, например», — уточнила фон дер Ляйен.

Аналогичное заявление глава оборонного ведомства Германии уже делала в интервью изданию Bild в конце апреля прошлого года. Тогда она заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией.

« [Президент России Владимир] Путин не ценит слабость», — подчеркивала она.

По мнению министра, главной проблемой в отношениях России с западными странами является поиск «образа врага», который, как она считает, необходим именно Кремлю.

В то же время она обратила внимание, что улучшению отношений с Россией также препятствуют «аннексия Крыма», позиция Москвы по проблеме конфликта в Донбассе и ситуация в Сирии.

Фон дер Ляйен отметила, что давление на Россию посредством санкций необходимо продолжать для выполнения Москвой Минских соглашений. Министр предупредила, что Западу стоит готовиться к диалогу с Москвой «с позиции единства и силы».

В ответ на это министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в эфире телеканала «Россия 24», что немецким властям не стоит забывать о том, что они сделали на территории России в годы Второй мировой войны.

«После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать», — обратил внимание Шойгу.

Также глава Минобороны порекомендовал представителям Германии «спросить у дедушек», чем может обернуться диалог с Россией с «позиции силы».

В то же время он напомнил, что российская сторона всегда готова к конструктивному диалогу с Германией.

В начале этого года глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что ФРГ нуждается в России как в партнере во внешней политике. Такое заявление министр сделал в ходе своего выступления на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики.

«Россия в последние годы утратила в значительной степени доверие. Но мы по-прежнему нуждаемся в России как в партнере во внешней политике», — подчеркнул он.

Он уточнил, что Москва важна, в частности, для решения проблем на Украине, в Сирии, а также в Йемене. Вместе с тем он выразил надежду на более тесное российско-немецкое взаимодействие в вопросах международной политики на фоне вхождения с 1 января ФРГ в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена.

Кстати, не только в ФРГ говорят, что Россия «не уважает слабость». В сентябре прошлого года об этом говорил американский лидер Дональд Трамп . Он заявил, что Москва «действует агрессивно» и «уважает силу».

На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Трампа спросили, поддерживает ли он мнение своего польского коллеги о том, что Россия является угрозой для Восточной Европы.

«Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Россия действует агрессивно. Они уважают силу, решимость, как и все», — считает президент США.

Он сообщил, что американская сторона модернизирует свою армию. «Мы, мягко говоря, укрепили свои вооруженные силы… Сотни тысяч рабочих мест создают лучшие вооруженные силы. Россия это уважает», — отметил он.