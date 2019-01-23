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Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за оказанную помощь 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, объяснила свое отсутствие на собственной пресс-конференции плохим самочувствием, также она поблагодарила всех журналистов и президента Белоруссии Александра Лукашенко за оказанную ей помощь в выходе из изолятора временного содержания. Видеообращение Вашукевич в своем Instagram опубликовал ее адвокат Дмитрий Зацаринский.
«Очень себя плохо чувствую», — призналась она и принесла свои извинения за то, что не явилась на пресс-конференцию.
«Спасибо также президенту моей любимой страны (Вашукевич является гражданкой Белоруссии — прим. «Ленты.ру») за то, что помощь свою он оказывал», — добавила девушка.
Кроме того, отдельной благодарности за внимание к делу удостоились журналисты.
Вашукевич и секс-инструктор Александр Кириллов (Алекс Лесли, также гражданин Белоруссии) были отпущены из изолятора временного содержания под обязательство о явке 22 января.
В тот же день пресс-секретарь Александра Лукашенко заявила, что белорусский лидер дал поручение заняться освобождением Вашукевич. В свою очередь, министр иностранных дел республики Владимир Макей назвал освобождение Вашукевич комплексной заслугой.
При этом адвокат девушки заверил, что белорусские дипломаты не участвовали в освобождении Вашукевич. Также, по его словам, его подзащитная не имеет планов по возвращению в Белоруссию.
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Комментарии
В мире , Александр Кириллов , Александр Лукашенко , Lenta.ru
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