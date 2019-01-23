Украинского силовика взяли в плен в ДНР

В ДНР заявили о взятии в плен украинского силовика

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинский силовик сдался в плен силам Народной милиции ДНР в ходе украинской разведывательной операции на мариупольском направлении.

«Вчера на мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве четырёх боевиков… предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям. Однако группа противника нарвалась на сигнальную мину», — цитирует Донецкое агентство новостей Безсонова.

По его словам, три украинских силовика скрылись, четвёртый сдался в плен.

В настоящее время он находится на территории ДНР.

Ранее Безсонов сообщал, что ополченцы взяли в плен украинского военнослужащего, который приблизился к позициям ДНР в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.