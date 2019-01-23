Германия оказалась верна США

Берлин не может отказаться от поддержки Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед вылетом в США , передает ТАСС

В США Маас проведет переговоры с госсекретарем Майклом Помпео. Министр отметил, что будет обсуждать с ним и российско-американский Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, союзникам по НАТО важно согласовывать свои действия. Москва же для его сохранения «должна верифицируемо снять с вооружения запрещенную крылатую ракету».

Ранее в января Маас уже заявлял, что Россия может сохранить ДРСМД, если перестанет нарушать его. По его словам, соглашение на протяжении десятилетий вносило непосредственный вклад в безопасность Европы.

23 января Россия на брифинге в подмосковном парке «Патриот» показала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД. Сообщалось, что представители США проигнорировали мероприятие.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.