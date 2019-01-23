Трампа оставили в НАТО навечно

Конгрессмены большинством голосов приняли законопроект, запрещающий Дональду Трампу задействовать госсредства для выхода из НАТО . Похоже теперь США останутся в блоке навсегда. Как это скажется на взаимодействии с Россией и стоит ли ожидать более новой угроз — в материале News.ru.

По данным DefenseNews, в нижней палате американского парламента наконец-то воцарилось пусть и временное, но единство. Хотя демократы ранее и заявляли, что будут голосовать исключительно по законопроектам, связанным с «шатдауном» назло Трампу, на этот раз, кажется, сделали исключение. Но итогом заседания конгрессменов как раз и был основной посыл — максимально навредить главе Белого дома, что они, собственно, и сделали. Демократов поддержали и республиканцы. 357 голосов «за» и всего лишь 22 «против». Однако после этого документ должен быть направлен в Сенат, где у республиканцев большинство, а затем — на подписание на стол к президенту. И вряд ли Трамп станет его подписывать.

Очередной поход против Трампа случился на фоне публикации в The New York Times статьи, в которой использовались утечки из окружения Трампа, о его желании выйти из НАТО. По данным источников, президент не раз говорил в частном порядке, что не видит смысла в военном альянсе.

Между тем Конгресс формально запретить выйти из НАТО не может, а имеет право только заблокировать финансирование данной инициативы. Такой метод использовался ещё при Бараке Обаме , чтобы у него не было возможности закрыть военную тюрьму в Гуантанамо.

Невыгодная сделка

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов назвал это решение для России невыгодным.

«Но сказать, что оно что-то круто меняет нельзя. Несмотря на растущие внутренние противоречия НАТО было и остаётся. Противоречия между Германией, Францией и США нарастают, поскольку увеличиваются экономические разногласия и один из таких факторов — неудачный «восточный поход. То есть продвижение санкций против России», — сказал Колташов.

По его словам, в отношении Москвы США хотят всё больше санкций, что уже критично для ЕС и не видно, когда будет та мифическая победа Запада, в которой толстосумы делят российские ресурсы — крупные компании, доступ к сырью и земле. Эта борьба ведётся не ради того, чтобы порадовать тех же Скрипалей, а исключительно за материальную выгоду.

Как и положено политической борьбе, ведётся она строго в экономических интересах. НАТО остаётся, но проблема в том, что Трамп со своей откровенной протекционистской политикой способен ускорить разлад США с Китаем и ЕС, что на самом деле оздоровит ситуацию в Европе, уверен Колташов. Всё это возможно потому, что европейско-американская коалиция противоречива и уже неперспективна. Трамп всё это выводит в открытое состояние. Его линия — это честный отказ от того, чего нет и отказ от того, что не может работать, так как функционировало прежде и не действует, как хотелось бы теперь.

Действия Конгресса не дают ему возможности играть его собственную партию, считает собеседник.

«Для РФ это не очень здорово. Потому что, если бы США развалили НАТО, это было бы неплохо. По факту уже и так есть американская и европейская часть НАТО. Это не значит, что НАТО исчезло бы, но означало бы, что альянс был бы агрессивным военным блоком Евросоюза, каковым он в большей мере и является, но за американский счёт», — подытожил Колташов.

Спокойно выдыхаем

Политолог Сергей Михеев уверен, что решение Конгресса никак не скажется на отношениях Москвы и Вашингтона.

«К России это не имеет ни малейшего отношения. Что касается Трампа и конгрессменов, то это очередной этап истерической борьбы с президентом. Они хотят убедить американское общество и всех остальных, что Трамп — шпион и настолько безответственный и глупый, что собирался выйти из НАТО», — сказал Михеев.

А Конгресс, где теперь у демократов большинство в свою очередь в этой ситуации защитил американские интересы, приняв данный, ничего на самом деле не значащий закон. То есть рассматривать вопрос можно исключительно в контексте борьбы сторонников и противников Трампа.

Собеседник News.ru подчеркнул, что вряд ли Трамп вынашивал планы по выходу из НАТО, он собирался заставить европейских союзников больше платить, что и сделал.

«Тут больше наигранного пиара, направленного на внутриполитическую борьбу», — отметил политолог.

Противоречия внутри блока, конечно, есть, но они пока исправлены — путём нахождения нового старого врага, над чем американцы стараются напряжённо и усиленно. Этим врагом стали мы, а пока есть враг, они будут этим обосновывать существование блока.

Комариный укус

В свою очередь политолог-американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин отметил, что открыто Трамп не высказывался о своих намерениях выйти из НАТО.

«Сейчас Палата представителей контролируется оппонентами Трампа, демократами, но если мы посмотрим конституционное право США, то если заключаешь какой-то важный международный договор, именно договор, а не соглашение, то он после подписания президентом должен быть одобрен Сенатом, который под контролем республиканцев», — сообщил Домрин.

То есть если Трамп захочет заключить какой-то договор, например, с Россией, то он его подпишет, а дальше требуется одобрение верхней палаты парламента, которая поддерживает президента. А Палата представителей, где правят бал демократы, к этому никакого отношения не имеет, уточняет эксперт.

Что же касается расторжения договоров, то это делается росчерком пера главы государства и участия Конгресса, той или иной его палаты не требуется. Получается, что данный законопроект — это очередной комариный укус Палаты представителей собственного президента.