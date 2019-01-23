Суд может приговорить Януковича к пожизненному сроку, считает эксперт

Суд в Киеве может вынести обвинительный приговор с пожизненным сроком бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили, что Оболонский районный суд Киева начнет в четверг зачитывать приговор Януковичу по делу о госизмене. Выборы президента Украины назначены на 31 марта, парламентские пройдут осенью этого года.

"Вероятно, что приговор будет обвинительным, и это станет одним из элементов избирательной кампании власти. Говоря о тяжести приговора, думаю, что будет назначен очень серьёзный срок, а возможно даже максимальная мера наказания — пожизненное заключение", — сказал Бортник в комментарии РИА Новости в среду.

При этом он допускает, что будет подана апелляция на это решение, а точку в деле поставят только европейские суды.

"Более того, привлечь Януковича к ответственности по этому приговору будет невозможно, его даже в розыск по линии Интерпола объявить нельзя, так как там считают, это дело политическим", — добавил эксперт.