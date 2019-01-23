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Суд может приговорить Януковича к пожизненному сроку, считает эксперт 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Суд в Киеве может вынести обвинительный приговор с пожизненным сроком бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили, что Оболонский районный суд Киева начнет в четверг зачитывать приговор Януковичу по делу о госизмене. Выборы президента Украины назначены на 31 марта, парламентские пройдут осенью этого года.
"Вероятно, что приговор будет обвинительным, и это станет одним из элементов избирательной кампании власти. Говоря о тяжести приговора, думаю, что будет назначен очень серьёзный срок, а возможно даже максимальная мера наказания — пожизненное заключение", — сказал Бортник в комментарии РИА Новости в среду.
При этом он допускает, что будет подана апелляция на это решение, а точку в деле поставят только европейские суды.
"Более того, привлечь Януковича к ответственности по этому приговору будет невозможно, его даже в розыск по линии Интерпола объявить нельзя, так как там считают, это дело политическим", — добавил эксперт.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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Комментарии
В мире , Виктор Янукович , Генпрокуратура РФ , Интерпол , РИА Новости
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