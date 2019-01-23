Сеул обвинил Токио в «провокации» после инцидента на море

Сеул назвал "провокацией" приближение японского венного самолета на низкой высоте к южнокорейскому военному кораблю к югу от острова Чеджудо, согласно заявлению представителя генштаба Южной Кореи

Как передало агентство Рёнхап, в 14.03 (08.03 мск) патрульный самолет военно-воздушных Сил самообороны Японии подлетел на низкой высоте 60-70 метров к корейскому военному кораблю на 540 метров около скалистого островка Иодо к югу от острова Чеджудо.

"Новое приближение сегодня (в среду — ред) во время полета на низкой высоте к кораблю страны-партнера представляет собой явное провокационное действие, и мы не можем не усомниться в намерениях Японии и решительно осуждаем его", — приводит агентство заявление представителя генштаба Со Ука.

По его словам, такие же угрожающие подлеты японских самолетов наблюдались 20 декабря 2018 года, а также 18 и 22 января.

При этом Со Ук пригрозил, что в случае повторения таких действий южнокорейские вооруженные силы дадут "жесткий ответ".

Ранее Япония утверждала, что корабль ВМС Южной Кореи 20 декабря захватил радаром системы управления огнем патрульный самолет японских Сил самообороны. В связи с этим Токио выразил Сеулу официальный протест.

Через несколько дней Южная Корея ответила на это, что ее военный корабль не направлял на патрульный самолет Японии радар системы управления огнем, и потребовала от Токио принести официальные извинения. Япония и Южная Корея несколько раз пытались урегулировать разногласия по данной проблеме в ходе встреч на различных уровнях, однако так и не смогли добиться решения вопроса. Теперь спор набирает новые обороты.