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Сеул обвинил Токио в «провокации» после инцидента на море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Сеул назвал "провокацией" приближение японского венного самолета на низкой высоте к южнокорейскому военному кораблю к югу от острова Чеджудо, согласно заявлению представителя генштаба Южной Кореи.
Как передало агентство Рёнхап, в 14.03 (08.03 мск) патрульный самолет военно-воздушных Сил самообороны Японии подлетел на низкой высоте 60-70 метров к корейскому военному кораблю на 540 метров около скалистого островка Иодо к югу от острова Чеджудо.
"Новое приближение сегодня (в среду — ред) во время полета на низкой высоте к кораблю страны-партнера представляет собой явное провокационное действие, и мы не можем не усомниться в намерениях Японии и решительно осуждаем его", — приводит агентство заявление представителя генштаба Со Ука.
По его словам, такие же угрожающие подлеты японских самолетов наблюдались 20 декабря 2018 года, а также 18 и 22 января.
При этом Со Ук пригрозил, что в случае повторения таких действий южнокорейские вооруженные силы дадут "жесткий ответ".
Ранее Япония утверждала, что корабль ВМС Южной Кореи 20 декабря захватил радаром системы управления огнем патрульный самолет японских Сил самообороны. В связи с этим Токио выразил Сеулу официальный протест.
Через несколько дней Южная Корея ответила на это, что ее военный корабль не направлял на патрульный самолет Японии радар системы управления огнем, и потребовала от Токио принести официальные извинения. Япония и Южная Корея несколько раз пытались урегулировать разногласия по данной проблеме в ходе встреч на различных уровнях, однако так и не смогли добиться решения вопроса. Теперь спор набирает новые обороты.
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Комментарии
В мире , Генштаб , Южная Корея , Сеул , Япония
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