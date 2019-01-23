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Белый дом оценил возможные последствия шатдауна 

Вести.Ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу оценил возможные последствия американского шатдауна. Кадлоу заявил, что приостановка работы правительства, которая длится уже месяц, негативно отразится на экономике Соединенных Штатов и ударит по ВВП страны.
Ранее глава Ассоциации агентов ФБР Том О'Коннор заявил, что шатдаун подрывает ресурсы спецслужбы. Из-за финансовых проблем бороться против террористов и иностранных разведок стало сложно.
Ряд госучреждений США не могут продолжить работу из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой, напоминает телеканал "Россия 24".
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