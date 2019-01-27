Дипломаты США покинули посольство в Венесуэле, заявил Мадуро

Американские дипломаты покинули посольство в Каракасе, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления перед молодежью.

"Они уже покинули страну, сегодня уехала последняя группа", — подчеркнул он.

По словам главы государства, он поручил МИД в течение 30 дней начать переговоры с Вашингтоном о создании в обоих государствах офисов, которые представляют их интересы.

Мадуро пояснил, что такая модель будет аналогичной той, которая в течение года функционировала на Кубе , когда там еще не были полностью восстановлены дипломатические отношения с США

МИД Венесуэлы ранее сообщил, что Каракас и Вашингтон в течение 30 дней будут вести переговоры насчет открытия офисов по взаимным интересам. Оставшимся сотрудникам каждой миссии на протяжении указанного срока разрешат пребывание в странах.

Если соглашение не будет достигнуто, миссии свою деятельность прекратят, а оба государства назовут организации, которым доверят представлять свои интересы. В этом случае, как сообщает МИД, остающийся дипперсонал должен будет покинуть территорию другой страны в течение 72 часов.

Реакция США

Со своей стороны, представитель госдепартамента заявил РИА Новости , что США не планируют закрывать посольство в Венесуэле и будут продолжать оценивать ситуацию в стране.

"У нас нет планов закрывать посольство. Наши приоритеты остаются прежними — безопасность и защита наших сотрудников и граждан США за рубежом, — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что председатель оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, предложил миссии США остаться в Венесуэле.

Попытка госпереворота

В Каракасе в среду начались массовые протесты против Мадуро. В тот же день Гуаидо объявил себя временным президентом на период исполнения обязанностей временного правительства. Соединенные Штаты и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро, избрание которого они не считают законным, не применять силовых мер в отношении оппозиции.

Мадуро в ответ заявил, что он конституционный президент, а глава оппозиционного парламента — "марионетка США".

Помимо этого, президент принял решение разорвать дипотношения с Соединенными Штатами. Мадуро потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Госсекретарь Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что у Мадуро уже нет полномочий принимать подобные решения.

Помимо США, к настоящему времени статус Гуаидо как временного главы государства признали Албания, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили и ряд других стран.

Великобритания, ФРГ, Франция и Испания заявили, что признают Гуаидо временным президентом, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят новые выборы. Россия поддерживает Мадуро как законного президента Венесуэлы.