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Шатдаун в США может затянуться до весны 

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Фото: РИА Новости
Администрация Дональда Трампа готовится к затяжному бюджетному кризису. По информации газеты The Washington Post, в Белом доме не исключают, что так называемый шатдаун затянется до марта или апреля.
Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси заявила, что не позволит президенту выступить с ежегодным обращением к Конгрессу до конца шатдауна.
Трамп в ответ пообещал придумать альтернативу этому формату, передает "Россия 24".
Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря. Из-за разногласий между демократами и республиканцами без финансирования остаются девять министерств и другие госучреждения. 800 тысяч госслужащих больше месяца без зарплаты.
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В мире , Дональд Трамп , США
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