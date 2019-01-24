Шатдаун в США может затянуться до весны

Администрация Дональда Трампа готовится к затяжному бюджетному кризису. По информации газеты The Washington Post, в Белом доме не исключают, что так называемый шатдаун затянется до марта или апреля.

Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси заявила, что не позволит президенту выступить с ежегодным обращением к Конгрессу до конца шатдауна.

Трамп в ответ пообещал придумать альтернативу этому формату, передает "Россия 24".

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря. Из-за разногласий между демократами и республиканцами без финансирования остаются девять министерств и другие госучреждения. 800 тысяч госслужащих больше месяца без зарплаты.