Французский писатель объяснил, почему Крым российский

Французский журналист Le Point Патрик Бессон в своей статье "За Крым" напомнил, что полуостров на протяжении веков принадлежал России

В статье автор вспоминает о войне 1854-1856 и подчеркивает, что в историю она вошла не как украинская, а как крымская.

"И не было никакого намека на гипотетический флот Украины, дислоцированный в Крыму", — написал он.

Бессон отметил, что Украина не имела никакого отношения к началу или окончанию войны. Журналист признался, что не смог найти никакой информации о политических или военных связях Крымского полуострова с Украиной в этот период, и считает, что среди солдат, защищавших Севастополь, не было украинцев.

"Малахов курган — оплот русских солдат, а не украинской армии, которой вообще не существовало", — говорится в статье.

Бессон напомнил и о рассказе Антона Чехова "Дама с собачкой" 1899 года, в котором не фигурирует ни Украина, ни что-либо украинское.