Французский журналист Le Point Патрик Бессон в своей статье "За Крым" напомнил, что полуостров на протяжении веков принадлежал России.
В статье автор вспоминает о войне 1854-1856 и подчеркивает, что в историю она вошла не как украинская, а как крымская.
Бессон отметил, что Украина не имела никакого отношения к началу или окончанию войны. Журналист признался, что не смог найти никакой информации о политических или военных связях Крымского полуострова с Украиной в этот период, и считает, что среди солдат, защищавших Севастополь, не было украинцев.
"Малахов курган — оплот русских солдат, а не украинской армии, которой вообще не существовало", — говорится в статье.
Бессон напомнил и о рассказе Антона Чехова "Дама с собачкой" 1899 года, в котором не фигурирует ни Украина, ни что-либо украинское.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что голосование было проведено демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".