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Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе конфликта в Донбассе с апреля 2014 года по декабрь 2018-го погибли от 12,8 тысячи до 13 тысяч человек. Соответствующую оценку привела Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве в ответ на запрос информагентства dpa, пишет DW.
Отмечается, что среди них примерно 3,3 тысячи — это гражданские лица, четыре тысячи — украинские военнослужащие, 5,5 тысячи — бойцы формирований самопровозглашенных республик. Ранения в ходе конфликта получили от 27 до 30 тысяч человек.
По данным ООН, за 2018 год в Донбассе погибли 55 гражданских лиц, 224 получили ранения.
В апреле 2018 года ООН сообщила, что с начала войны погибли 2,5 тысячи мирных жителей и более девяти тысяч получили ранения. При этом, по данным разведки ФРГ за 2015 год, жертвами столкновений на Востоке Украины стали 50 тысяч человек.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 год украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после совершенного там государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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В мире , ООН , ИА DPA
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