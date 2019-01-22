В ДНР прокомментировали слова Порошенко о статусе Донбасса

Слова президента Украины Петра Порошенко о недопустимости предоставления особого статуса Донбассу противоречат минским соглашениям и являются популистской попыткой поднять рейтинги в преддверии выборов, заявила во вторник журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю дня соборности заявил, что Украина — унитарное государство и ее федерализации, а также предоставление особого статуса Донбассу недопустимы.

"Сегодняшнее заявление президента Украины противоречит основам договорённостей о мирном урегулировании и является ничем иным, кроме как очередной популистской попыткой поднять свой рейтинг для предвыборной кампании. Особенно циничным это заявление выглядит в годовщину трагедии на Боссе, где из-за обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погибли восемь человек и пострадали более 20", — сказала Никонорова.

Она подчеркнула, что предоставление особого статуса Донбассу — это "краеугольный камень политического урегулирования". Без выполнения этого пункта "невозможно будет возобновить мир в долгосрочной перспективе".

"Украинскому президенту следует вернуться из мира своих иллюзий в окружающую действительность, где под Декларацией в поддержку комплекса мер стоит в том числе и его подпись, и где данный документ был одобрен Советом Безопасности ООН, а значит обязателен к исполнению. Поэтому мы призываем Киев внимательнее относиться к своим обязательствам и приступить наконец к их выполнению, перестав затягивать переговорный процесс", — добавила Никонорова.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.