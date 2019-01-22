Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР прокомментировали слова Порошенко о статусе Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Слова президента Украины Петра Порошенко о недопустимости предоставления особого статуса Донбассу противоречат минским соглашениям и являются популистской попыткой поднять рейтинги в преддверии выборов, заявила во вторник журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю дня соборности заявил, что Украина — унитарное государство и ее федерализации, а также предоставление особого статуса Донбассу недопустимы.
"Сегодняшнее заявление президента Украины противоречит основам договорённостей о мирном урегулировании и является ничем иным, кроме как очередной популистской попыткой поднять свой рейтинг для предвыборной кампании. Особенно циничным это заявление выглядит в годовщину трагедии на Боссе, где из-за обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погибли восемь человек и пострадали более 20", — сказала Никонорова.
Она подчеркнула, что предоставление особого статуса Донбассу — это "краеугольный камень политического урегулирования". Без выполнения этого пункта "невозможно будет возобновить мир в долгосрочной перспективе".
"Украинскому президенту следует вернуться из мира своих иллюзий в окружающую действительность, где под Декларацией в поддержку комплекса мер стоит в том числе и его подпись, и где данный документ был одобрен Советом Безопасности ООН, а значит обязателен к исполнению. Поэтому мы призываем Киев внимательнее относиться к своим обязательствам и приступить наконец к их выполнению, перестав затягивать переговорный процесс", — добавила Никонорова.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
Последние новости
В Киеве рассказали о "позорном провале" Украины "Шли убивать": как петербуржец защитился от уголовников и попал под статью Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой
Комментарии
В мире , Петр Порошенко , МИД , Совбез ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диспетчер не поверила в захват рейса Сургут–Москва
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»26
«Замена» Сбербанка и другие события дня13
Путин объявил условие заключения мира с Японией700
Пьяный россиянин избил приехавшего к нему 82-летнего врача45
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
02:35
Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой
В мире
00:48
Попытка списания чеченских долгов за газ провалилась
Общество Статьи
01:10
Названа версия крушения Ту-22М3
Происшествия
00:05
Опубликовано видео с допроса захватчика самолета
Происшествия Войска
00:58
Порошенко обратился к жителям Крыма
В мире Украина
00:13
О захватчике самолета сообщают противоречивую информацию
Происшествия Статьи
02:58
Путин объявил условие заключения мира с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение