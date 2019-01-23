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Иностранный журналист доказал безосновательность претензий Украины на Крым 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Французский журналист Патрик Бессон провел анализ исторических связей Украины и Крыма, свои выводы он представил в издании Le Point.
В своем материале он разбирал события Крымской войны, передает «Российская газета».
«В книге «Рождение современного мира» Альберта Мале и Жюля Исаака (1961) четыре страницы посвящены Крымской войне, но там ни разу не фигурируют слова «Украина» или «украинский». В 1853 году турецкий султан объявил войну не Украине, а России», — пояснил Бессон.
Он добавил, что французы и сардинцы запланировали уничтожить Севастополь именно как российскую базу в Черном море, речи о флоте Украины, дислоцированном в Крыму, не было.
Также журналист попробовал найти упоминания об Украине в «Севастопольских рассказах» Льва Толстого.
«Я тщетно ищу хоть какую-нибудь ссылку на политические или военные связи между Крымом и Украиной. Все солдаты, защищавшие город, были русскими. Даже во время застолий никто из них не поднимает свою рюмку водки за Украину. Правда, однажды я наткнулся на слово «татарский»: «… обломки разрушенной каменной стены татарских домов Дуванки…», — написал Бессон.
По словам журналиста, к таким же выводам можно прийти после прочтения рассказа «Дама с собачкой» за авторством Антона Чехова.
«Ни дама, ни маленькая собачка не имеют никакого отношения к Украине. Крым для нее, как и для всех русских, на протяжении веков находился в России», — резюмирует французский исследователь.
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Комментарии73
В мире , Видео , Украина , Лев Толстой , Патрик Бессон , Антон Чехов , "Российская газета" , Республика Крым
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