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Лукашенко вступился за Рыбку 

Газета.Ru + ещё 13 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил немедленно заняться освобождением Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) после ее задержания в Москве. Об этом сообщает "Комсомольская правда Беларусь" со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.
Настя Рыбка имеет белорусское гражданство, в связи с чем властям страны поручили заняться ее освобождением. По словам пресс-секретаря президента Белоруссии, неизвестно, какие именно меры уже были приняты.
"Я могу говорить о том, что знаю: поручение от президента страны поступило, думаю, его уже приняли к исполнению в Министерстве иностранных дел", — заявила Эйсмонт.
Ранее адвокат Александра Кириллова (Алекса Лесли) оценила перспективы предъявления ему обвинений.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , МИД , Москва
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