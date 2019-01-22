Лукашенко вступился за Рыбку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил немедленно заняться освобождением Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) после ее задержания в Москве . Об этом сообщает "Комсомольская правда Беларусь" со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Настя Рыбка имеет белорусское гражданство, в связи с чем властям страны поручили заняться ее освобождением. По словам пресс-секретаря президента Белоруссии, неизвестно, какие именно меры уже были приняты.

"Я могу говорить о том, что знаю: поручение от президента страны поступило, думаю, его уже приняли к исполнению в Министерстве иностранных дел", — заявила Эйсмонт.

Ранее адвокат Александра Кириллова (Алекса Лесли) оценила перспективы предъявления ему обвинений.