Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе ситуации с задержанием белорусской гражданки Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Он поручил заняться ее освобождением. Об этом в интервью «КП» рассказала пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт.
«В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларусидано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси», — сказала Эйсмонт.
По ее словам, поручение уже поступило в МИД страны и его приняли к исполнению.
Ранее руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил об освобождении Насти Рыбки и других задержанных по подозрению в вовлечении в занятия проституцией из ИВС «Зябликово» без предъявления обвинений.