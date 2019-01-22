Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой

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Лукашенко поручил освободить Рыбку 

Рамблер 22 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе ситуации с задержанием белорусской гражданки Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Он поручил заняться ее освобождением. Об этом в интервью «КП» рассказала пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт.
«В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларусидано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси», — сказала Эйсмонт.
По ее словам, поручение уже поступило в МИД страны и его приняли к исполнению.
Лесли и Рыбку освободили
Ранее руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил об освобождении Насти Рыбки и других задержанных по подозрению в вовлечении в занятия проституцией из ИВС «Зябликово» без предъявления обвинений.
В мире , Видео , Павел Чиков , Александр Лукашенко , МИД
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